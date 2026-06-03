¿Qué tienen en común Alexis Vega, Mbappé, Messi y Neymar?
El jugador mexicano y su vínculo especial con grandes cracks del futbol para la Copa Mundial de la FIFA 26.
Alexis Vega, jugador de la Selección Mexicana, tendrá algo en común con cracks del futbol mundial como Lionel Messi de Argentina, Kylian Mbappé de Francia o Neymar de Brasil en torno a la Copa Mundial de la FIFA 2026.
El futbol está lleno de símbolos considerados prácticamente sagrados, uno de ellos es el dorsal más famoso de todos: el '10', el número más conocido en el balompié mundial, y todos los elementos mencionados portarán el referido número.
El dorsal 10 está destinado a los habilidosos, a los 'diferentes', a los que pueden definir con sus pies el destino de un partido o de un torneo incluso, al menos es la consigna o la regla no escrita que se tiene a la hora de definir a quién debería de usar el referido 10.
TODOS LOS JUGADORES QUE USARÁN EL DORSAL 10 EN EL MUNDIAL 2026
La tendencia es que los jugadores más llamativos de cada equipo usen el legendario dorsal 10, aunque desde luego, hay excepciones notables, como el 7 de Cristiano Ronaldo.
Aquí está el listado de jugadores que tendrán el famoso número en el Mundial que se llevará a cabo en Estados Unidos, Canadá y México.
- Chaibi Fares-Argelia
- Lionel Messi-Argentina
- Ajdin Hrustic-Australia
- Florian Grillitsch-Austria
- Leandro Trossard-Bélgica
- Ermedin Demirovic-Bosnia
- Neymar-Brasil
- Jamiro Monteiro-Cabo Verde
- Jonathan David-Canadá
- James Rodríguez-Colombia
- Theo Bogonda-Congo
- Simon Adingra-Costa de Marfil
- Luka Modric-Croacia
- Leandro Bacuna-Curazao
- Patrik Schick-Chequia
- Kendry Paez-Ecuador
- Mohamed Salah-Egipto
- Jude Bellingham-Inglaterra
- Kylian Mbappé-Francia
- Jamal Musiala-Alemania
- Brandon Thomas-Asante-Ghana
- Jean Ricner Bellegarde-Haití
- Mehdi Ghayedi-Irán
- Ali Mohanad-Iraq
- Ritsu Doan-Japón
- Altamari Mousa-Jordania
- Jaesung Lee-Corea del Sur
- Alexis Vega-México
- Brahim Diaz-Marruecos
- Memphis Depay-Países Bajos
- Sarpreet Singh-Nueva Zelanda
- Martin Odegaard-Noruega
- Ismael Díaz-Panamá
- Miguel Almirón-Paraguay
- Bernardo Silva-Portugal
- Hasan Khalid-Catar
- Salem Mohammed-Arabia Saudita
- Che Adams-Escocia
- Sadio Mane-Senegal
- Relebohile Mofokeng-Sudáfrica
- Dani Olmo-España
- Benjamin Nygren-Suecia
- Granit Xhaka-Suiza
- Hannibal Mejbri-Túnez
- Hakan Chalanoglu-Turquia
- Giorgian De Arrascaeta-Uruguay
- Christian Pulisic-Estados Unidos
- Jaloliddin Masharipov-Uzbekistan