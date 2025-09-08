Marruecos inauguró el monumental estadio Príncipe Moulay Abdellah con miras al Mundial del 2030 donde será coanfitriones con España y Portugal.

Con capacidad para más de 68 mil espectadores, el impresionante inmueble abrió sus puertas en el encuentro entre Marruecos y Níger donde los locales lograron su pase al Mundial del 2026.

PUBLICIDAD

Este nuevo inmueble sustituye al anterior recinto que lleva el mismo nombre y tiene el récord de contrucción ya que sus obras comenzaron en el 2023.

El estadio Príncipe Moulay Abdellah incorpora un césped hibrido, algo novedoso para un estadio en África, además cuenta amenidades de primer nivel.

Marruecos será el anfitrión de la Copa Africana de Naciones 2025 y coanfitrión del Mundual 2030 junto con España y Portugal, y este estadio es su entandarte para las dos competiciones.