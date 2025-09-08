    Marruecos

    Marruecos inaugura impresionante estadio con miras al Mundial 2030

    El Estadio Príncipe Moulay Abdellah abrió sus puertas con el pase de los marroquíes al Mundial 2026

    Por:
    TUDN
    Video Marruecos sorprende con su nuevo estadio rumbo al Mundial 2030

    Marruecos inauguró el monumental estadio Príncipe Moulay Abdellah con miras al Mundial del 2030 donde será coanfitriones con España y Portugal.

    Con capacidad para más de 68 mil espectadores, el impresionante inmueble abrió sus puertas en el encuentro entre Marruecos y Níger donde los locales lograron su pase al Mundial del 2026.

    PUBLICIDAD

    Este nuevo inmueble sustituye al anterior recinto que lleva el mismo nombre y tiene el récord de contrucción ya que sus obras comenzaron en el 2023.

    El estadio Príncipe Moulay Abdellah incorpora un césped hibrido, algo novedoso para un estadio en África, además cuenta amenidades de primer nivel.

    Marruecos será el anfitrión de la Copa Africana de Naciones 2025 y coanfitrión del Mundual 2030 junto con España y Portugal, y este estadio es su entandarte para las dos competiciones.

    Video ¡Historia en África! Primera selección sella boleto al Mundial 2026

    Más sobre Marruecos

    1 min
    La Selección de Marruecos se suma a los clasificados al Mundial 2026

    La Selección de Marruecos se suma a los clasificados al Mundial 2026

    Relacionados:
    MarruecosMundialMundial 2026Mundial 2030

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Papá Soltero
    Gratis
    Instintos
    Todas. Debanhi, una historia de redes
    Gratis
    Laura Bozzo
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX
    PUBLICIDAD