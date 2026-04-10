Mundial 2026 El futuro de César Arturo Ramos, ¿en las canchas o en la TV? El colegiado mexicano no descarta una incursión en un programa de televisión, aunque primero es la Copa del Mundo.

Por: Baudelio García Espinosa Síguenos en Google

Video ¿Su último Mundial? Esto es lo que piensa César Ramos de su carrera

El objetivo de César Arturo Ramos es tener una destaca actuación en su tercera Copa del Mundo a sus 42 años y confiesa que al término de su participación tendría que platicarlo con la almohada, porque reconoce que será complicado el buscar otro ciclo mundialista por la edad, con la que llegaría.

“No quiero futurear, enfocarme en lo que viene, prepararme muy bien en estos dos meses que quedan y quiero agradecer a toda la gente, que me brindó la oportunidad de estar acá, el árbitro no es una persona es un grupo, donde hay un preparador físico, asesores técnicos, trabajo mental, todo esto nos forja y creo se puede llegar lejos”, señaló el colegiado.

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Ramos es puntual al indicar que el primer partido que le toque silbar será clave, para tener una buena participación en la Copa del Mundo. Su última prueba será un evento que organiza FIFA, para definir últimos detalles en la justa mundialista.

César Ramos listo para analizar en televisión

Al término de la Copa del Mundo el árbitro mexicano no descarta la posibilidad de ser analista en televisión, si las condiciones así lo permiten. “No me gusta futurear mucho, pero no lo descarto”.