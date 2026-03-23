Mundial 2026 Dura baja de Costa Rica para los amistosos de marzo ante Jordania e Irán Santiago van der Putten, defensa del Alajuelense, se rompió los ligamentos de la rodilla derecha.

Van der Putten con la selección de Costa Rica. Imagen Getty Images

La Selección de Costa Rica sufrió una dura baja para la fecha FIFA de marzo donde La Sele de Fernando Batista viajará a Turquía para enfrentar a Jordania e Irán, selecciones que se preparan para el Mundial 2026.

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Santiago van der Putten, defensa del Alajuelense y una de las grandes promesas del futbol tico, presentó una ruptura completa del ligamento cruzado anterior de su rodilla derecha en el partido ante Herediano que se jugó el sábado pasado.

Van der Putten se lesionó tras golpear una valla detrás de la línea de fondo tras disputar el balón con un rival y tuvo que salir de cambio al minuto 36.

Alajuelense detalló que el defensa de 21 años será operado en los próximos días y estará fuera de las canchas al menos nueve meses.

Santiago van der Putten y su historial de lesiones

A pesar de su corta edad, Santiago van der Putten ha sido víctima de las lesiones, pues en junio del 2023 también se rompió los ligamentos, pero de la rodilla izquierda.

En aquella ocasión, el defensa costarricense estaba en préstamo en el Real Betis y esa lesión le complicó su permanencia en el futbol español.

En septiembre del 2025, Van der Putten sufrió una ruptura del menisco medial en la rodilla izquierda y tuvo que ser operado, dejándolo fuera de las canchas durante seis semanas.