Mundial 2026 Corea del Sur y su jetatura contra europeos en Mundiales Corea del Sur le tiene tomada la medida a las selecciones europeas en la época reciente de los Mundiales

Por: Erick Maya Síguenos en Google

Video ¡El terror europeo! Corea del Sur repite hazaña en Mundial 2026

La Selección de Corea del Sur inició de forma brillante su participación en el Mundial 2026 luego de derrotar 2-1 a su similar de Chequia, un rival procedente de Europa, región que comienza a ser un amuleto de buena suerte para los tigres asiáticos si de rivales se trata.

Tras la anotación de Ladislav Krejci al 59', los coreanos supieron sobreponerse a la adversidad y concretaron una gran remontada con los goles de Hwang In-beom y Hyeon-gyu en el Estadio Guadalajara.

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Corea del Sur y su dominio ante europeos en los últimos Mundiales

Un resultado de este tipo comienza a ser una tendencia clara en los juegos de Copa del Mundo para Corea del Sur, ya que no es la primera vez que sucede algo similar.

Son ya tres Mundiales seguidos donde los coreanos registran victorias significativas en Fase de Grupos ante equipos de la UEFA. La primera fue en Rusia 2018 cuando derrotaron 2-0 a Alemania en aquel inolvidable juego que dio el pase a México, y cuatro años más tarde hubo otra remontada con el 2-1 ante Portugal en Qatar 2022.

¿Racha de Corea del Sur es buen augurio para México?

Desde que inició su racha, las únicas victorias del equipo coreano han sido justamente las mencionadas, pues no conoce la victoria ante escuadras de otras regiones fuera del Viejo Continente.