Mundial 2026 Amaury Vergara reacciona a elogios de Corea del Sur por las instalaciones en Guadalajara Los asiáticos debutan en el Mundial en el Estadio Guadalajara ante Chequia.

Video Jugadores de Corea del Sur elogian instalaciones de Chivas

El propietario de Chivas, Amaury Vergara, reaccionó a los elogios de los jugadores de la Selección de Corea del Sur tras sorprenderse por el óptimo estado de las instalaciones en Verde Valle.

Por medio de redes sociales, Vergara respondió al video que los surcoreanos publicaron de su día a día en las canchas de entrenamiento y demás instalaciones propiedad de Chivas.

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"Trabajamos durante varios meses para que Verde Valle estuviera a la altura de las mejores instalaciones del mundo, por eso celebro que Corea del Sur se sienta como en casa. Este es un legado que se queda para nuestras Chivas", escribió el mandamás del Rebaño.

El combinado asiático lleva algunos días entrenando en Guadalajara, incluso celebró una sesión a puerta abierta con la presencia de la afición mexicana qiue los apoyó incondicionalmente, especialmente por su estrella Son Heung-min.

Corea del Sur debuta en el Mundial el jueves 11 de junio ante Chequia, día de la inauguración, pero en el Estadio Guadalajara, misma sede que verá el duelo ante México el jueves 18 de junio.

El conjunto asiático viajará posteriormente a Monterrey para enfrentar a Sudáfrica el 24 de junio.

LA MEJOR ACTUACIÓN DE COREA DEL SUR EN UNA COPA MUNDIAL DE LA FIFA

El mejor papel de la Selección de Corea del Sur fue en el Mundial de 2002 donde fue, junto a Japón, anfitrión y en la que acabó en la cuarta posición, luego de perder el partido por el Tercer Lugar frente a Turquía por 2-3.

En esa ocasión, los surcoreanos acabaron líderes de su grupo por arriba de Estados Unidos, Portugal y Polonia, incluso lo hicieron invictos tras dos victorias y un empate.

Después eliminaron de manera sorpresiva a Italia en Octavos de Final, a España en Cuartos de Final y fueron frenados por Alemania en Semifinales.

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Después de esa soberbia actuación, los mejores papeles que desempeñó la Selección de Corea del Sur en una Copa del Mundo de la FIFA fueron en Sudáfrica 2010 y en Qatar 2022, donde alcanzaron los Octavos de Final.