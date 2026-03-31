Mundial 2026 Nueva derrota! Corea del Sur pierde ante Austria en amistoso El rival de México en la Copa del Mundo se fue con dos dolorosas derrotas en la Fecha FIFA.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Corea del Sur cae por goleada y empieza a preocupar rumbo al partido ante México en el Mundial

Corea del Sur, rival de México en el Mundial, perdió 1-0 ante Austria en su segundo partido amistoso de preparación para la Copa del Mundo de la FIFA 26 dejando dudas de cara al torneo, pues significó la segunda derrota consecutiva en esta fecha FIFA.

El equipo coreano tuvo llegadas y oportunidades de gol y estuvieron parejos en la posesión de la pelota, pero no pudieron evitar esta nueva derrota que se suma a la goleada sufrida ante Costa de Marfil.

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Corea del Sur presentó a su mejor once inicial con Heung Min Son y Lee Kang In incluidos, pero no fue suficiente ante los austriacos que también presentaron su once estelar de arranque.

¿Cómo fue la derrota de Corea del Sur ante Austria?

Fue al inicio del segundo tiempo que se gestó la victoria de Austria con un gol de M arcel Sabitzer tras asistencia de Schlager en el minuto 48. Los asiáticos remaron contra corriente, pero no pudieron hacer nada.

Corea del Sur enfrentará a México en la segunda jornada de la Fase de Grupos del Mundial 2026 el 18 de junio en el estadio Guadalajara. Los coreanos no tienen, por el momento, más partidos amistosos programados, pero se espera que previo al torneo pacten alguno.