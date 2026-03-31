Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Irak vs. Bolivia en el Repechaje Intercontinental rumbo al Mundial 2026 Aquí te decimos dónde seguir el encuentro que se disputará en el Estadio Monterrey.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Horario y dónde los partidos del Repechaje Intercontinental hacia el Mundial 2026

Irak se enfrenta a Bolivia en la final de la llave B del Repechaje Intercontinental en donde ambos disputarán uno de los últimos boletos disponibles para el Mundial 2026 que se llevará a cabo en junio en México, Estados Unidos y Canadá.

El equipo iraquí ya estaba instalado en la final de esta instancia en espera de su rival. Arropados por la afición mexicana que los han recibido con los brazos abiertos, buscarán dar el paso al torneo de selecciones, lo que implicaría su regreso al torneo desde 1986.

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Bolivia, por su parte, derrotó a Surinam en la instancia previa para poder llegar aquí. El equipo sudamericano se repuso de una desventaja de un gol para darle la vuelta y mantener la esperanza de poder regresar a un Mundial en el que no participa desde 1994.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO IRAK VS BOLIVIA DEL REPECHAJE INTERCONTINENTAL

No hay muchos antecedentes entre ambas selecciones. La última vez que se enfrentaron fue en el año 2018 cuando empataron sin goles en un partido amistoso.

En cuanto al momento actual de cada selección, Irak llega a este partido tras dos derrotas consecutivas en la Copa Árabe en donde cayeron ante Argelia y Jordania, por lo que tienen la obligación de volver a la senda de la victoria en esta oportunidad única.

En tanto que Bolivia llega más motivado con dos triunfos consecutivos. Su partido amistoso ante Trinidad y Tobago y su más reciente triunfo ante Surinam.