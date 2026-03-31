Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Kosovo vs. Turquía en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 Aquí te decimos dónde seguir el encuentro que se disputará en el Estadio Fadil Vokrri.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Horario, fecha y hora del partido Kosovo vs. Turquía, por un boleto al Mundial 2026

Kosovo recibe a Turquía en la final de la ruta C del repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 en donde buscarán hacer historia, pues sería la primera ocasión que clasifiquen a una Copa del Mundo.

El equipo kosovar llegó a esta instancia después de vencer en un partidazo a Eslovaquia, por lo que no apuntan a ser un rival fácil, menos aún jugando en casa y con el apoyo de sus aficionados que son conocidos por ser muy pasionales.

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Turquía derrotó con menos espectacularidad a Rumanía para acceder a esta instancia, pero el plantel con el que cuenta es para no subestimar por lo que el juego luce bastante atractivo.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO KOSOVO VS TURQUÍA DEL REPECHAJE UEFA



Kosovo tiene un invicto de seis partidos en partidos que incluyen a rivales importantes como Suiza o Suecia. En tanto que Turquía no ha perdido tampoco desde hace cinco juegos, aún cuando enfrentó a rivales como España.

El historial entre ambos favorece a Turquía, pues de tres partidos disputados los turcos los han ganado todos.