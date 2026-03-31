Mundial 2026 Horario y dónde ver el partido Suecia vs. Polonia en el Repechaje de la UEFA rumbo al Mundial 2026 Aquí te decimos dónde seguir el encuentro que se disputará en el Estadio Strawberry Arena.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

Video Horario, día y hora de transmisión del partido Suecia vs. Polonia rumbo al Mundial 2026

Suecia y Polonia se enfrentan en la final de la ruta B del repechaje de la UEFA rumbo al Mundial de 2026 en busca de definir a uno de los últimos invitados a la gran fiesta del futbol que se vivirá en México, Estados Unidos y Canadá.

Los suecos llegan a este partido después de vencer 1-3 a Ucrania y sin acusar la ausencia de Alexander Isak. En cambio Viktor Gyokeres cargó con el peso ofensivo del equipo para conseguir la victoria, por lo que el buen momento del delantero del Arsenal podría ser determinante en la siguiente instancia.

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En tanto que Polonia avanzó tras darle la vuelta al marcador a Albania en un juego donde sus principales figuras respondieron. Así que no le pondrán fácil las cosas a los suecos que tienen la ventaja de jugar en casa.

HORARIO Y DÓNDE VER EL PARTIDO SUECIA VS POLONIA DEL REPECHAJE UEFA



En sus últimos cinco partidos disputados Suecia suma cuatro victorias, por una derrota ante Polonia. Ambas naciones no se enfrentan desde 2022, justo cuando Polonia rompió una racha de ocho juegos sin ganarles a los suecos.

La selección polaca no faltó a la última cita mundialista, mientras que para Suecia significaría el regreso a Copa del Mundo después de que no lograran ir a Qatar.

Cuándo es el Suecia vs. Polonia: el juego es este martes 31 de marzo en el Strawberry Arena

A qué hora es el Suecia vs. Polonia: el partido inicia en México a las 12:45 PM; en Estados Unidos es a las 13:45 PM tiempo del Este, 12:45 PM tiempo del Centro y 10:45 AM tiempo del Pacífico.