Mundial 2026 Habrá transporte especial para el juego México vs. Portugal en CDMX Habrá transporte gratuito y estacionamientos remotos para el partido de este sábado en el Estadio Banorte.

Por: José Moreno Síguenos en Google

Video Así podrás llegar el estadio Banorte para el México vs. Portugal

Luego de que se informara que no habrá estacionamiento en el estadio Banorte para el encuentro del próximo sábado entre México y Portugal, el Gobierno de la Ciudad de México detalló los servicios de transporte que pondrá a disposición de los aficionados.

Ante la gran expectativa que ha generado el encuentro de futbol, se espera una considerable presencia de seguidores, por lo que para evitar tumultos u otras afectaciones, no se habilitará el estacionamiento del estadio.

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Al mismo tiempo, se pondrán a disposición estacionamientos remotos en diversas partes de la Ciudad de México, que a su vez brindarán servicio gratuito de transporte público para llegar lo más posible al lugar de la cita.

1. Servicio Park & Ride

Se habilitarán estacionamientos remotos donde podrás trasladarte al estadio en transporte oficial.

Ubicaciones disponibles:

1. Auditorio Nacional

2. Plaza Carso

3. Six Flags

4. Centro comercial Santa Fe

5. Parque ecológico Xochimilco

Características:

● Servicio redondo (ida y vuelta), con cupo limitado a pasajeros sentados.

● Inicio: 4 horas antes del partido

● Traslado directo hacia la zona del estadio

2. Servicio Ride

Rutas especiales con puntos de salida estratégicos de la ciudad hacia el estadio.

● Bellas Artes

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● Estadio Olímpico Universitario

● Chapultepec

● Polanco

● Reforma

● Hidalgo

● Izazaga

Características:

● El autobús operará a su máxima capacidad, con pasajeros sentados y de pie.

● Salidas continuas (aproximadamente cada 15 minutos)

● Inicio: 4 horas antes del partido

● Conexión con Metro, Metrobús y Trolebús

Ambos servicios son operados por RTP y STE llegarán al límite de la última milla en dos zonas, a partir de ahí el acceso al estadio será peatonal:

● Avenida Santa Úrsula

● CETRAM Huipulco

Los ingresos se distribuyen de la siguiente manera:

● Desde Santa Úrsula o Av. del Imán: puertas 3 y 8 (con posibilidad de habilitar accesos adicionales).

● Desde el CETRAM Huipulco o Calzada de Tlalpan: acceso peatonal por Tlalpan.

3. Reubicación del transporte público

● Metro, Metrobús y Tren Ligero operarán horario extendido hasta la 1:00 h

● Tren Ligero contará con servicio especial desde Tasqueña hacia el estadio

● Se habilitarán rutas directas de trolebús desde:

*Perisur

*Tasqueña

*Universidad

Dado que el CETRAM Huipulco será usado para los servicios especiales de la ciudad, las rutas que normalmente lo usan serán reubicadas en Viaducto Tlalpan.

4. Taxis y apps de movilidad

● Solo podrán operar en zonas designadas de ascenso y descenso en puntos perimetrales como: