Mundial 2026 César Ramos lo admite: pita un partido de forma distinta en México y el extranjero El experimentado árbitro vivirá su tercer Mundial y reconoce que se 'adapta' al partido que le corresponderá dirigir.

Video César Ramos explica las diferencias de pitar en México y en el extranjero

César Ramos, árbitro mexicano que fue designado para asistir a la Copa Mundial de la FIFA 26 como representante de México, reconoció que pita de forma distinta en partidos celebrados en México o en el extranjero.

En entrevista exclusiva para Línea de 4, César Arturo Ramos Palazuelos explicó cuáles son las diferencias que, a su juicio, se deben implementar para llevar las riendas de un partido ya sea en Liga MX o en el futbol internacional.

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"Tu apreciación es correcta (de que cambia el estilo de pitar), el árbitro es gestor, facilitador del juego que se te presente. En un partido se te puede hacer una bronca en un partido local, en el extranjero permites otras situaciones, se les advierte, que no se pitó para que jueguen, es algo muy normal, el árbitro se adapta a las necesidades, esto constantemente a lo que te pide el juego".

César Arturo Ramos profundizó en el tema y destacó que si bien las reglas en el futbol son las mismas, él intenta dar una fluidez del partido conforme al estilo de cómo se juega.