Catar 2026 Julen Lopetegui, DT de Catar, piensa que Suiza será una de las sorpresas del Mundial 2026 El seleccionador nacional de Qatar está convencido de que su equipo deberá exigirse al máximo.

Por: León Iturbide Síguenos en Google

Video Julen Lopetegui ve a Suiza como “la sorpresa” del Mundial

Suiza ha ido demostrando un crecimiento exponencial en los años recientes, situación que mantiene alerta a Julen Lopetegui, entrenador de la selección de Catar, ya que vislumbra a los europeos como una de las "sorpresas" de cara a la próxima Copa del Mundo.

“Miro al siguiente partido que es Suiza e intentar estar preparado para ser lo más competitivo posible contra un rival que yo creo que va a ser una de las grandes sorpresas del Mundial”, declaró el español tras el amistoso que sostuvieron contra El Salvador.

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El prestigiado timonel español tomó las riendas de la escuadra qatarí en marzo del 2025, fecha desde la cual ha ido impregnando su idea futbolística en el conjunto asiático, tratando de convertir a su equipo en un rival de respeto en esta justa veraniega.

Esta será la segunda ocasión en que la escuadra catarí participará en una Copa del Mundo, ya que la primera fue hace cuatro años cuando fueron anfitriones, por lo que esta edición del 2026 marca su primera clasificación de forma deportiva.

¿Cuándo se jugará el Suiza vs. Qatar del Mundial?



El partido entre los suizos y los cataríes se llevará a cabo el próximo sábado 13 de junio en el San Francisco Bay Arena Stadium como parte del Grupo B, en donde comparten el sector con Canadá y Bosnia y Herzegovina.

Convocatoria de Julen Lopetegui con Catar para el Mundial 2026

Porteros: Salah Zakaria (Al Duhail), Meshaal Barsham (Al Sadd), Mahmoud Abunada (Al Rayyan)

Defensas: Pedro Miguel (Al Sadd), Sultan Al Brake (Al Duhail), Al-Hashmi Al-Hussain (Al Arabi), Ayoub Al-Alawi (Al Gharafa), Issa Laye (Al Arabi), Lucas Mendes (Al Wakrah), Mohammed Waad (Al Shamal), Niall Mason (Qatar SC)

Mediocampistas: Ahmed Fathi (Al Arabi), Jassim Gaber (Al Rayyan), Assim Madibo (Al Wakrah), Abdulaziz Hatem (Al Rayyan), Karim Boudiaf (Al Duhail), Mohammed Mannai (Al Shamal)

Delanteros: Almoez Ali (Al Duhail), Akram Afif (Al Sadd), Tahsin Mohammed (Al Duhail), Edmílson Junior (Al Duhail), Ahmed Alaa (Talaea El Gaish), Hassan Al-Haydos (Al Sadd), Mubarak Shannan (Al Duhail), Mohammed Muntari (Al Gharafa), Yusuf Abdurisag (Al Wakrah).