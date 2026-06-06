    Mundial 2026

    Catar no pasa del empate con El Salvador previo al juego ante Suiza del Mundial 2026

    El representativo asiático igualó con La Selecta en el BMO Stadium de Los Angeles.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Horario y dónde ver el partido Catar vs. Suiza del Mundial 2026

    Catar ha dejado mucho en el tintero, previo a su debut en el Mundial 2026 luego del empate sin goles con El Salvador de este sábado celebrado en el BMO Stadium de Los Angeles.

    Y es que el duelo mantuvo una tónica en el que no hubo muchas oportunidades de anotar y tampoco demasiado espectáculo. Más bien fue trabado y con fallas técnicas y tácticas por ambos bandos.

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    Por supuesto, al que por ahora le urge cambiar esa situación es al representativo asiático al que le queda una semana para iniciar su camino en el torneo mundialista.

    Mientras, El Salvador aprovechó estos días para enfrentarse a rivales que estarán en la competencia y tras su derrota ante Corea del Sur (1-0) se llevó una igualada.

    Catar jugará su primer partido de la Copa del Mundo ante Suiza el próximo 13 de marzo en San Francisco .

    Está enmarcada en el Grupo B de la competencia al lado, además de Suiza, Canadá y Bosnia Herzegovina.

    Video Horario y dónde ver el partido Catar vs. Suiza del Mundial 2026
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