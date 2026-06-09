Mundial 2026 Canadá le abre las puertas a Omar Artan tras ser deportado de Estados Unidos Después de la polémica que se generó entorno al árbitro somalí, autoridades canadienses piden que el central pite en su país.

Video Omar Artan: árbitro somalí deportado en Estados Unidos rompe el silencio

La polémica por la exclusión del árbitro somalí, Omar Artan, de la Copa del Mundo de la FIFA 2026 sigue generando reacciones y ahora llegó hasta Canadá.

David Eby, primer ministro de la provincia de Columbia Británica aseguró que el silbante sería bienvenido en Vancouver luego de que las autoridades estadounidenses le negaran el ingreso al país pese a contar con una visa válida y estar designado por FIFA para participar en el Mundial.

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Artan, considerado uno de los mejores árbitros africanos de la actualidad, estaba llamado a hacer historia al convertirse en el primer somalí en participar como árbitro en una Copa del Mundo.

Sin embargo, al arribar a Miami fue retenido por agentes migratorios y posteriormente declarado inadmisible por supuestas preocupaciones relacionadas con los procesos de verificación de seguridad.

Ante esta situación, Eby manifestó que Vancouver, una de las ciudades sede del Mundial 2026, recibiría con gusto al árbitro somalí.

Tras lo sucedido con el árbitro somalí, la FIFA emitió un comunicado donde señaló que el árbitro no tendría participación en el Mundial 2026.

“L a FIFA confirma que el árbitro Omar Artan no podrá entrenar ni arbitrar en la Copa Mundial de la FIFA 2026 tras habérsele denegado la entrada a Estados Unidos.

“La FIFA no participa en los procesos de inmigración del país anfitrión, incluidas las resoluciones sobre visados, y las autoridades le han informado de que la situación del Sr. Artana no se modificará por el momento”, explicó

“Estoy muy decepcionado”: Omar Artan

Después de que se le negará su ingresó a los Estados Unidos, Omar Artan reconoció que tenía la ilusión de participar en el Mundial 2026 y que está decepcionado por lo sucedido.