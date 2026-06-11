    Mundial 2026

    Brasil celebra con pasillo el cumpleaños 67 de Ancelotti

    Previo a su presentación en el Mundial 2026 ante Marruecos, el conjunto amazónico celebró con al entrenador.

    Por:Omar Carrillo
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    Video Raphinha elogia a Vinicius Jr. “Ayudará a darle la sexta Copa del Mundo a Brasil”.

    Brasil se presentará el próximo sábado en el Mundial 2026 frente a Marruecos, pero previo a ello en su concentración se dieron tiempo para festejar el cumpleaños de su director técnico, Carlo Ancelotti.

    El director técnico italiano celebró sus 67 años de manera muy futbolística entre abrazos y saludos, y claro no pudo falta el tradicional pasillo de cumpleaños.

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    Mientras el técnico atravesaba las dos filas de jugadores y cuerpo técnico, recibió palmadas y algunos golpes entre sonrisas de todos.

    Al final, recogió un balón y lo levantó con una sonrisa reflejada en el rostro.

    Durante la práctica del miércoles, Brasil también recibió la visita del cineasta Spike Lee.

    Por tra parte, Neymar sigue ausente de los entrenamientos y está en la etapa final de su recuperación de una lesión muscular en la pantorrilla derecha.

    Brasil es parte del Grupo C de la competencia de la FIFA y se presentará el 13 de junio ante Marruecos. El 19 jugará ante Haití y el 24 ante Escocia.

    Video Raphinha elogia a Vinicius Jr. “Ayudará a darle la sexta Copa del Mundo a Brasil”.
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