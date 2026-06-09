    Mundial 2026

    Bofo Bautista pide a la afición apoyar a Selección Mexicana durante el Mundial 2026

    La leyenda de la Selección Mexicana estuvo presente para la inauguración del Fan Fest de Guadalajara.

    Por:Juan Regis
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    Bofo Bautista
    Bofo Bautista
    Imagen TUDN

    Una de las leyendas de la Selección Mexicana, Adolfo 'Bofo' Bautista, hizo acto de presencia para la inauguración del Fan Fest del Mundial 2026 en la ciudad de Guadalajara, una de las tres sedes mundialistas en México.

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    En palabras para Mafer Alonso, de TUDN, el exjugador de las Chivas y el Tri se dijo agradecido por la invitación para disfrutar de su primera Copa del Mundo en casa.

    "Agradecido con la gente, muy ilusionado de vivir un Mundial en casa, no me tocó a mí, fue en el 86, no estaba en Guadalajara, pero ahora vivirlo es impresionante.

    "Quiero invitar a la gente para que lo disfrute, son momentos imborrables, es muy difícil que se dé un Mundial en tu país y no sé en cuántos años más se pueda dar otro, pero hay que disfrutar el momento".

    BOFO BAUTISTA CONFÍA EN EL PLANTEL DE JAVIER AGUIRRE

    El Bofo Bautista no se animó a dar un pronóstico de cómo le irá a la Selección Mexicana, pero sí manifestó su plena confianza en el plantel del Vasco para hacer un papel histórico.

    "Sabemos que son jugadores que como todos soñamos desde niños ser profesionales, ellos sueñan ahorita con el Mundial, quedar campeones y es una ilusión que no se las puedes quitar,

    "Uno como aficionado nos corresponde apoyarlos, creer en ellos, tengo fe que México pueda avanzar y hacer cosas importantes, sabemos que el aficionado en el jugador 12, me habría encantado jugar en casa un Mundial, porque es un extra la motivación extra.

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