Mundial 2026 Jordania pierde a Ibrahim Sabra a días del arranque del Mundial 2026 El atacante del combinado asiático se lesionó durante un entrenamiento de cara al juego amistosos vs. Colombia.

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La selección de Jordania perdió a una de sus figuras a unos días del inicio de la Copa del Mundo de la FIFA 2026, luego de que se confirmará la baja por lesión de Ibrahim Sabra.

A través de un comunicado el combinado asiático informó que el delantero del NK Lokomotiva Zagreb de Croacia sufrió un desgarre en los ligamentos del tobillo del pie izquierdo, por lo que se perderá la justa mundialista.

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Al momento se desconoce que jugador remplazará en el Mundial a Ibrahim Sabra con los jordanos.

Previo a su debut la selección de Jordania enfrentará a Colombia el 7 de junio para cerrar su preparación para la Copa del Mundo.

El combinado asiático se ubica en el grupo J del Mundial 2026 junto con Austria, Argelia y Argentina, y debutará el 16 de junio frente a los austriacos en el estadio de San Francisco.