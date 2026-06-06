    Mundial 2026

    Así funcionan los FIFA Fan Festival del Mundial 2026

    El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los FIFA Fan Festival serán uno de los principales puntos de reunión.

    Por:Omar Carrillo
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    Video El Color del México ante Serbia en Toluca

    El 11 de junio se aproxima y con ello el Mundial 2026, y sus FIFA Fan Festival en las ciudades sedes.

    La propia FIFA, los decribe como "el principal punto de encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espacio inclusivo y acogedor donde comunidades locales y aficionados de todo el mundo se reúnen para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.

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    "Es el lugar ideal más allá de los estadios para disfrutar de los partidos en vivo en pantallas gigantes, rodeados de f utbol, música, cultura y entretenimiento. Este es el alma del futbol: un espacio donde compartir la energía y vivir el ambiente único de la Copa Mundial de la FIFA".

    Y para saber como funcionan, Andrés Labán, Andrés Labán, director del FIFA Fan Fest de Guadalajara nos explica como será el de su ciudad: "Vivir el Mundial en el FanFest es miuy sencillo"

    Cómo disfrutar el FIFA Fan Fest de Guadalajara:

    - Accesos tendremos dos. El acceso de Paseo de las Ranas en Plaza Fundadores y el de Rotonda.
    - El acceso es gratuito.
    - No hay registro.
    - No hay boletos.
    - Le recomendamos a la gente que se venga con tiempo porque sí esperamos mucho gente.
    - El perímetro que tenemos tiene una capacidad de 18 mil personas simultáneas.
    - Cuando llegemos a ese aforo, protección civil y seguridad estarán dando la orden de cerrar.
    - El FanFest estará activo hasta la Final.
    - Es el único producto FIFA oficial que dura los 39 días.
    - Vamos a transmitir los 104 partidos.
    - Hay cinco días de descanso, sin juegos, pero la plaza estará operando con algunos eventos. Habrá comida, entretenimiento. Solo sin transmisión de partidos.

    Video Así es el FIFA Fan Festival de Monterrey para el Mundial 2026
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