"Es el lugar ideal más allá de los estadios para disfrutar de los partidos en vivo en pantallas gigantes , rodeados de f utbol, música, cultura y entretenimiento . Este es el alma del futbol: un espacio donde compartir la energía y vivir el ambiente único de la Copa Mundial de la FIFA".

Cómo disfrutar el FIFA Fan Fest de Guadalajara:

- Accesos tendremos dos. El acceso de Paseo de las Ranas en Plaza Fundadores y el de Rotonda.

- El acceso es gratuito.

- No hay registro.

- No hay boletos.

- Le recomendamos a la gente que se venga con tiempo porque sí esperamos mucho gente.

- El perímetro que tenemos tiene una capacidad de 18 mil personas simultáneas.

- Cuando llegemos a ese aforo, protección civil y seguridad estarán dando la orden de cerrar.

- El FanFest estará activo hasta la Final.

- Es el único producto FIFA oficial que dura los 39 días.

- Vamos a transmitir los 104 partidos.

- Hay cinco días de descanso, sin juegos, pero la plaza estará operando con algunos eventos. Habrá comida, entretenimiento. Solo sin transmisión de partidos.