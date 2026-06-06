Así funcionan los FIFA Fan Festival del Mundial 2026
El Mundial 2026 está a la vuelta de la esquina y los FIFA Fan Festival serán uno de los principales puntos de reunión.
El 11 de junio se aproxima y con ello el Mundial 2026, y sus FIFA Fan Festival en las ciudades sedes.
La propia FIFA, los decribe como "el principal punto de encuentro de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espacio inclusivo y acogedor donde comunidades locales y aficionados de todo el mundo se reúnen para ver, celebrar, sentir y compartir el mayor evento deportivo del planeta.
"Es el lugar ideal más allá de los estadios para disfrutar de los partidos en vivo en pantallas gigantes, rodeados de f utbol, música, cultura y entretenimiento. Este es el alma del futbol: un espacio donde compartir la energía y vivir el ambiente único de la Copa Mundial de la FIFA".
Y para saber como funcionan, Andrés Labán, Andrés Labán, director del FIFA Fan Fest de Guadalajara nos explica como será el de su ciudad: "Vivir el Mundial en el FanFest es miuy sencillo"
Cómo disfrutar el FIFA Fan Fest de Guadalajara:
- Accesos tendremos dos. El acceso de Paseo de las Ranas en Plaza Fundadores y el de Rotonda.
- El acceso es gratuito.
- No hay registro.
- No hay boletos.
- Le recomendamos a la gente que se venga con tiempo porque sí esperamos mucho gente.
- El perímetro que tenemos tiene una capacidad de 18 mil personas simultáneas.
- Cuando llegemos a ese aforo, protección civil y seguridad estarán dando la orden de cerrar.
- El FanFest estará activo hasta la Final.
- Es el único producto FIFA oficial que dura los 39 días.
- Vamos a transmitir los 104 partidos.
- Hay cinco días de descanso, sin juegos, pero la plaza estará operando con algunos eventos. Habrá comida, entretenimiento. Solo sin transmisión de partidos.