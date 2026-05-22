Mundial 2026 Así es el Fan ID para el Mundial 2026 presentado por Gianni Infantino Giani Infantino, presidente de la FIFA, presentó el Fan ID y que será gratis, entérate cómo.

Video ¡Así es el Fan ID para el Mundial 2026 presentado por Gianni Infatino!

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anunció este viernes el Fan ID para el Mundial 2026, el cual fue presentado como una tarjeta con un elegante color negro y que contrasta con la Copa del Mundo y el logo del torneo.

“Estoy encantado de presentarles el FIFA Fan ID para la próxima Copa Mundial de la FIFA en Canadá, México y Estados Unidos”, dijo Gianni Infantino a través de un video difundido por los canales oficiales de la Copa del Mundo.

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“Cada afortunado poseedor de boletos tendrá la oportunidad de obtener el FIFA Fan ID gratis y personalizable - una tarjeta física y un recuerdo de fan que es la puerta a todo un mundo de contenido exclusivo, experiencias inolvidables y recuerdos que durarán toda la vida.

“¡A todos los fans que tienen la oportunidad de conseguir uno, usen su FIFA Fan ID con orgullo! Úsalo en cada oportunidad y hazlo tuyo. Disfruta cada segundo”, comentó Gianni Infantino en el video dentro de la cuenta de Gianni Infantino como de la FIFA World Cup.

La FIFA Fan ID es una tarjeta física personalizable que los aficionados pueden recoger en los puntos de información justo después de entrar en cualquiera de los 16 estadios del torneo.