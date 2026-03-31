Mundial 2026 Argentina vs. Zambia | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026 La albiceleste se despide de su afición con el encuentro ante el combinado africano.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Argentina se enfrenta a Zambia en una de sus últimas pruebas rumbo a l a Copa Mundial de la FIFA 26 en busca de una nueva victoria.

En su último partido superaron a Mauritania por 2-1 y ahora concluirán su muy criticada fecha FIFA ante la selección 91 del ranking mundial.

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La 'Bombonera', casa de Boca Juniors, alberga este partido que sirve de despedida de la Albiceleste de su afición de cara a la Copa del Mundo.

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MESSI SE HACE PRESENTE EN EL MARCADOR

Fiel a su costumbre, el astro argentino dribló en el área para guardar el balón en la portería de Zambia con un disparo de pierna izquierda.

LA ALBICELESE DOMINA, PERO NO PUEDE ANOTAR SEGUNDO

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ARGENTINA MADRUGA Y YA DERROTA A ZAMBIA

Al minuro 4 Julián Álvarez definió de gran forma tras pase de Lionel Messi para hacer explotar la 'BomBonera'.