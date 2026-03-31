    Mundial 2026

    Argentina vs. Zambia | EN VIVO: Goles, resumen, resultado del partido amistoso rumbo al Mundial del 2026

    La albiceleste se despide de su afición con el encuentro ante el combinado africano.

    Por:
    Emmanuel Mondragón
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    Video ¡Gol de Argentina, gol de Messi! Lio define el 2-0 sobre Zambia

    Argentina se enfrenta a Zambia en una de sus últimas pruebas rumbo a l a Copa Mundial de la FIFA 26 en busca de una nueva victoria.

    En su último partido superaron a Mauritania por 2-1 y ahora concluirán su muy criticada fecha FIFA ante la selección 91 del ranking mundial.

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    La 'Bombonera', casa de Boca Juniors, alberga este partido que sirve de despedida de la Albiceleste de su afición de cara a la Copa del Mundo.

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    SIGUE AQUÍ LO MEJOR DE ARGENTINA VS. ZAMBIA EN PARTIDO AMISTOSO

    MESSI SE HACE PRESENTE EN EL MARCADOR

    Fiel a su costumbre, el astro argentino dribló en el área para guardar el balón en la portería de Zambia con un disparo de pierna izquierda.

    LA ALBICELESE DOMINA, PERO NO PUEDE ANOTAR SEGUNDO

    Video ¡Lo suyo es la definición! Álvarez falla en la decisión de tirar o centrar

    ARGENTINA MADRUGA Y YA DERROTA A ZAMBIA

    Al minuro 4 Julián Álvarez definió de gran forma tras pase de Lionel Messi para hacer explotar la 'BomBonera'.

    Video ¡Rapidito! De Messi para Álvarez y Argentina ya lo gana 1-0
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