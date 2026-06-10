La peculiar entrevista de Marcelo Bielsa tras la llegada de Uruguay a México
El estratega de Uruguay sorprendió al responder de forma directa y sencilla al ser entrevistado.
Marcelo Bielsa volvió a dejar con la boca abierta a propios y extraños con sus particulares respuestas durante una entrevista tras la llegada de la selección de Uruguay a México de cara a la Copa del Mundo de la FIFA 2026.
Y es que el estratega del combinado charrúa fue claro y directo al contestar seis preguntas en tan solo 38 segundos.
Al bajar del avión Marcelo Bielsa fue abordado por la prensa uruguaya quien preguntó sobre la selección y el estratega respondió de forma sencilla con dos o tres palabras, p ero dejando claro que llegan con mucha ilusión.
Uruguay debuta en el Mundial 2026 el próximo 15 de junio frente a Arabia Saudita en Miami como parte del Grupo H.
ASÍ FUE LA ENTREVISTA A MARCELO BIELSA DE CARA AL MUNDIAL 2026
Los encargados de entrevistar fue la cadena uruguaya DSports quien se quedó sorprendido con las respuestas de Marcelo Bielsa.
- Reportera: ¿Qué expectativas tiene?
Marcelo Bielsa: Mucha ilusión.
- R: ¿Cómo ha trabajado en estos días, sobre todo con futbolistas lesionados?
MB: Sin inconvenientes.
- R: ¿Cómo está Ronald Araujo tras su viaje?
MB: Normal.
- R: ¿Sirvió ese viaje exprés?
MB: Veremos con el tiempo.
- R: ¿Cómo ha trabajado pensando en el debut contra Arabia?
MB: Tuvimos tiempo suficiente para preparar el partido.
- R: ¿Ya tiene el XI en la cabeza o se definirá en los próximos días?
MB: Lo voy a definir en estos días.