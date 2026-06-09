Mundial 2026 Arabia Saudita vs Senegal: empatan sin goles antes del Mundial Ninguno de los dos equipos logró marcar en su última prueba antes de la Copa del Mundo

Por: Jahir Diaz Síguenos en Google

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Arabia Saudita y Senegal igualaron 0-0 en el Toyota Field de San Antonio, Texas, en el último partido de preparación para ambas selecciones antes del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El encuentro tuvo pocas emociones y escasas oportunidades claras de gol. Senegal tuvo mayor posesión del balón y buscó imponer condiciones, mientras que Arabia Saudita priorizó el orden defensivo y apostó por los contragolpes.

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A pesar de algunos intentos aislados, ninguno de los dos equipos logró romper el empate. Los africanos registraron más aproximaciones al arco, pero se encontraron con una defensa saudí bien organizada.

Arabia Saudita y Senegal cierran su preparación rumbo al Mundial

El empate representó la última prueba para ambas selecciones antes del arranque de la justa mundialista.

Arabia Saudita llegará al torneo tras sumar dos partidos consecutivos sin derrota, luego de vencer a Puerto Rico y empatar ante Senegal. Por su parte, los Leones de Teranga finalizaron sus amistosos con una actuación discreta, aunque manteniendo la solidez que los ha caracterizado en los últimos años.

¿Cuándo juegan Arabia Saudita y Senegal en el Mundial 2026?

Arabia Saudita

Vs. Uruguay | Lunes 15 de junio

| Lunes 15 de junio Vs. España | Domingo 21 de junio

| Domingo 21 de junio Vs. Cabo Verde | Viernes 26 de junio

Senegal

Vs. Francia | Martes 16 de junio

| Martes 16 de junio Vs. Noruega | Lunes 22 de junio

| Lunes 22 de junio Vs. Irak | Viernes 26 de junio