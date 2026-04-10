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    A los árbitros mexicanos se les juzga demasiado: César Ramos

    El colegiado mexicano compartió que una mala actuación puede ser recordada por mucho tiempo, a diferencia de un buen arbitraje.

    Por:
    Baudelio García Espinosa
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    Video A los árbitros se les juzga demasiado: César Ramos

    El árbitro mexicano, César Arturo Ramos, fue claro al señalar que la prensa deportiva y los aficionados juzgan mucho al arbitraje en la Liga MX, por lo que trabaja el aspecto mental para seguir en esta profesión. “Lo más importante es el siguiente juego, lo que está en el pasado no lo puedes mejorar, lo reflexionas, hay que tener una retroalimentación”, explicó el colegiado.

    César Ramos y Katia Itzel serán los árbitros que representen a México en la próxima Copa del Mundo y en el caso del primero será su tercera participación mundialista, lo que habla del nivel que mantiene en las canchas. “Tenemos un gran arbitraje en México y nadie es profeta en su tierra, somos señalados cada semana, puedes tener 10 trabajos muy buenos y si en un uno fallas, te señalan”, agregó.

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    Para el colegiado, el central mexicano puede competir en cualquier lugar del mundo, que se cuenta con una gran Liga, una buena organización y en ocasiones son duros con el propio sistema.

    La importancia de la Liga MX en el arbitraje mundial

    César Ramos asegura que la Liga MX es muy fuerte y les da un plus en el extranjero. “El pasaporte del árbitro extranjero es muy bien recibido en el extranjero y cuando llegas a cualquier evento, Juegos Olímpicos, Mundial Juvenil es debido a esto, muy complejo el dirigir un Clásico Nacional, Tapatío, Regio y eso les ha dado para competir a lo largo de la historia”, explicó Ramos.

    Históricamente México ha contado con buenos árbitros en Copas del Mundo como Mario Rubio, Armando Archundia, Arturo Brizio.

    Video César Ramos le da importancia a la Liga MX para llegar al Mundial
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