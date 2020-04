Salón de la Fama del Beisbol cancela ceremonia de exaltación de 2020

El Salón de la Fama ha celebrado una ceremonia de exaltación en Cooperstown todos los años desde 1961. Un evento de esta naturaleza no se celebró en 1950, 1958 y 1960 después de que la votación no dio lugar a nuevos elegidos, mientras que no se celebraron elecciones en 1940, 1941 y 1943. En 1942 Rogers Hornsby fue elegido, pero no se realizó una ceremonia debido a restricciones de viaje relacionadas con la Segunda Guerra Mundial.