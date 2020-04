Red Sox limpios; Alex Cora, suspendido por robo de señales con Astros

Los Red Sox no fueron multados, pero perderán una selección de segunda ronda en el Draft de este año, mientras que el operador de video JT Walking fue suspendido sin poder volver al trabajo en el 2021.

En tanto el ex manager del equipo, Alex Cora , fue suspendido por todo el 2020 por sus acciones en el robo de señas como coach de banca de los Astros en la temporada 2017.

"No impondré otra acción disciplinaria contra Cora como resultado de la conducta realizada por Watkins (porque no encontré de que estaba al tanto), si resalto que Cora no comunicó efectivamente a los jugadores de los Red Sox sobre la reglas de robo de señales establecidas para la temporada de 2018", escribió el comisionado Rob Manfred.