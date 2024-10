"Como novato la primera vez que jugaba, la liga y todo eso es muy pesado, porque realmente tienes que empezar a ver cómo llevar esa clase de presión, de vida, del juego. Ohtani, en su caso, él ya había estado en Grandes Ligas, él estaba acostumbrado a eso, para mí, sí fue llegar por primera vez sin saber qué es lo que iba a suceder, no sabía cómo me iba a recibir el equipo, son cosas así, entonces son muchas cosas que se tienen que aprender poco a poco".

LA DEUDA DEL BEISBOL CON 'TORO' VALENZUELA: NO ESTAR EN COOPERSTOWN

"Realmente son decisiones de Cooperstown, dicen que los números no son suficientes, y eso es lo que dicen. Lo que sí me alegró es que después de muchos años, sin ser Salón de la Fama, me retiraron mi número, el que usé el número 34, entonces eso es algo que me agradó bastante, porque de los jugadores que estaban en el Salón de la Fama, únicamente se les retiraba el número del equipo de Dodgers".