¿Cuándo y dónde será el Spring Training 2021?

ESTADIO SIN PÚBLICO La fecha de los entrenamientos primaverales aún no han sido confirmadas, lo que sí es todo un hecho es que los equipos aún no están vendiendo entradas al público para que asistan al Spring Training 2021, lo que hace pensar que el regreso de la fanaticada a los escenarios aún está lejos y que el inicio de esta temporada podría ser tal cual como finalizó la campaña 2020.

FALTAN PROTOCOLOS

Si hay una noticia que no es positiva es que los equipos de las Grandes Ligas aún no han definido los protocolos de bioseguridad para las llegadas de sus peloteros a los campamentos de entrenamiento. Sabemos que Major League Baseball solicitó la vacunación masiva para los jugadores, pero al parecer la respuesta no será tan inmediata como se esperaba.