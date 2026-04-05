MLB MLB: Mets tiene virtuoso cierre y se queda con la serie ante Giants La novena de Nueva York se vino abajo en el marcador tras comenzar ganando, pero logró reponerse en los últimos momentos.

Por: Emmanuel Mondragón Síguenos en Google

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Los New York Mets vinieron de atrás para finalmente vencer 5-2 a los San Francisco Giants en las últimas entradas del juego y así quedarse con la serie. La novena neoyorquina aprovechó la salida de Webb para sumar su sexta victoria de la temporada en la MLB.

Los Mets se fueron al frente en la segunda entrada cuando Mark Vientos conectó un sencillo con línea al jardín izquierdo que llevó a Luis Robert Jr. a inaugurar la pizarra. Pese a esta carrera el juego estuvo caracterizado por el duelo de pitcheo entre Kodai Senga y Logan Weeb. Senga arrancó de buena forma con seis ponches, pero hacia el sexto episodio fue decayendo.

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En la sexta entrada Matt Chapman conectó un doble al jardín izquierdo y Patrick Bailey igualó el juego. Enseguida Rafael Devers conectó un sencillo con un elevado y Chapman dio la vuelta a la pizarra.

¿CÓMO FUE LA REMONTADA DE METS?

Logan Webb había mantenido a raya a los Mets durante las siete entradas que lanzó en donde ponchó a tres, dio una base por bolas y permitió una carrera y fue tras su salida que los Mets aprovecharon para llevarse la victoria. Luis Torrens fue el protagonista del triunfo con un doble de dos carreras en la octava entrada.