“Está Gerardo Reyes, Jhovany Gallegos, estoy yo, está Ramon, está Luis Urías, debes en cuando comento con algunos veteranos mexicanos como Oliver Pérez, también tengo un retirado que me ayuda mucho que es Rodrigo López y mantenemos una relación muy buena, a lo mejor es difícil porque en la temporada no nos vemos pero siempre tenemos un grupo y ahí por ejemplo si a Gallegos le va muy bien se manda el video, se manda la felicitación al grupo o también en momentos malos tratar de darle ánimo como de que vamos para arriba no pasa nada. Es una relación no tan diaria pero sí en momentos de la temporada se mantiene un contacto con una conversación entre varios mexicanos”, apunta Cessa.