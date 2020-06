Los Red Sox emiten comunicado tras palabras de Torii Hunter

Y continúa: "Y no se trata de los jugadores solamente, se trata también de nuestros dedicados empleados de raza negra que trabajan con nosotros en los días de los partidos. Sus uniformes pueden ser diferentes, pero sus voces y experiencias son igual de importantes.

"Estamos agradecidos con aquellos quienes se han atrevido a hablar y se mantienen comprometidos a usar nuestra plataforma para amplificar muchas voces que señalan la injusticia. Hay consecuencias bien sabidas para los aficionados que usen insultos raciales y el discurso de odio en nuestro estadio, y sabemos que tenemos mucho por hacer. Este pequeño grupo de aficionados no representa lo que somos, pero son el reflejo de un problemas sistémicos más grandes que necesitan ser atendidos", explicaron en el comunicado.

No faltaron los aficionados que le reclamaron a Hunter, pero el exjardinero ligamayorista fue claro al decir que no se trataba de una rencilla en particular con una ciudad u organización.