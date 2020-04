Los New York Mets presentes en nuevo disco de The Strokes

El nuevo disco de The Strokes , The New Abnormal , incluye la canción títula 'Ode to the Mets' (Oda a los Mets), tema que hace alusión al ambiente neoyorquino por medio de uno de sus equipos más famosos, los New York Mets .

"Gone now are the old times/ Forgotten, time to hold on the railing" (los viejos tiempos se han ido olvidados/ es tiempo de aferrarse a la baranda) se lee en la estrofa final del tema musical.