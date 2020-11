Justin Turner, pelotero de Los Angeles Dodgers que se vio inmiscuido una polémica en el sexto juego y las celebraciones debido a que se encontraba contagiado de coronavirus y posteriormente fue retirado del diamante; no será castigado por parte de la MLB que asumió también responsabilidad en la situación.

Major League Baseball aceptó parte de la culpa por las acciones del antesalista durante la celebración de la Serie Mundial de Los Angeles Dodgers cuando regresó al campo después de su prueba positiva de COVID-19 , diciendo que hubo falta de comunicación y determinó que no será disciplinado

"Debería haber esperado hasta que el campo estuviera libre de otros para tomar esa foto con mi esposa. Me disculpo sinceramente con todos en el campo por no apreciar los riesgos. He hablado con casi todos los compañeros de equipo, entrenadores y miembros del personal, y mis intenciones nunca fueron incomodar a nadie o poner a nadie más riesgo."