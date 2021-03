Giovanny Gallegos: "Me gusta cuando nos subestiman" en la MLB

"Me gusta cuando nos subestiman y también cuando damos la sorpresa. Hay muchas personas que no confían en nosotros, pero nosotros sí apostamos y confiamos en nosotros y pensamos que vamos a hacer un buen papel.

A sus 29 años, Giovanny Gallegos no se confía y se prepara cada día como si fuera el último, ya que la competencia dentro de los Cardinals es muy exigente.

"No me siento tan cómodo, siempre vengo con la misma misión que es quedarme en el equipo. Trato de ayudar y me preparo física y mentalmente durante la temporada baja para poder tener éxito y ayudar al equipo a ganar.