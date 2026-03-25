    MLB

    Giants apalean a los Sultanes en su último partido dentro de gira en Grandes Ligas

    Por:Fernando Vázquez
    add
    Síguenos en Google
    Video Resumen | Sultanes cae en su último juego en San Francisco

    Los San Francisco Giants apalearon a los Sultanes de Monterrey en lo que fue el último duelo de la novena mexicana dentro de su gira en el béisbol de las Grandes Ligas.

    Marcador de 8-2 para el conjunto californiano que jugó en casa, en el Oracle Park, todo antes de enfrentar ya la temporada regular en el béisbol de la MLB.

    PUBLICIDAD

    Si bien la novena mexicana metió cierto nerviosismo hasta la cuarta entrada, los Gigantes empezaron a acumular carreras gracias a un cuadrangular con dos a bordo de Jung Hoo Lee.

    Además, un triple de Christian Koss acabó por definir el partido a favor del conjunto estadounidense, esto a pesar de que los de Monterrey tuvieron en Justus Sheffield a un pitcher que pudo controlar de cierta forma a la ofensiva de San Francisco en los primeros episodios.

    Brayan Mendoza produjo dos carreras con un imparable al jardín central en la quinta entrada en lo que fue la única respuesta de los Sultanes de Monterrey en el partido.

    Relacionados:
    MLB

    Nuestro streaming gratis y en español. Entretenimiento sin límites, en vivo y on-demand

    Con esa misma mirada
    Con esa misma mirada
    Gratis
    Mamá reinventada
    Mujeres Asesinas
    Gratis
    Isla Brava
    Gratis
    Chiquis: Sin Filtro
    Gratis
    Hermanas, Un Amor Compartido
    Gratis
    Un hombre por semana
    Polen
    Gratis
    ¿Quieres ver todo el catálogo de contenidos?
    ir a ViX