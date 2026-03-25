MLB Giants apalean a los Sultanes en su último partido dentro de gira en Grandes Ligas

Video Resumen | Sultanes cae en su último juego en San Francisco

Los San Francisco Giants apalearon a los Sultanes de Monterrey en lo que fue el último duelo de la novena mexicana dentro de su gira en el béisbol de las Grandes Ligas.

Marcador de 8-2 para el conjunto californiano que jugó en casa, en el Oracle Park, todo antes de enfrentar ya la temporada regular en el béisbol de la MLB.

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Si bien la novena mexicana metió cierto nerviosismo hasta la cuarta entrada, los Gigantes empezaron a acumular carreras gracias a un cuadrangular con dos a bordo de Jung Hoo Lee.

Además, un triple de Christian Koss acabó por definir el partido a favor del conjunto estadounidense, esto a pesar de que los de Monterrey tuvieron en Justus Sheffield a un pitcher que pudo controlar de cierta forma a la ofensiva de San Francisco en los primeros episodios.