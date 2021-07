"No hay ninguna razón para volver a tirar cosas al campo, nunca. Realmente no lo hay. Como fanáticos, hermano, todos ustedes deben ser mejores. Es así de simple. No me importa cuánto odien a un equipo o cuánta rivalidad haya, no es así. tira mierda a la gente, hombre", dijo Verdugo a los periodistas después del partido.