El dominicano Pedro Severino fue suspendido 80 juegos por la MLB

“Desde finales de 2020, mi esposa y yo habíamos estado tratando de formar una familia sin éxito”, dijo Severino en un comunicado emitido por la asociación de jugadores. “Cuando regresamos a República Dominicana después de la temporada 2021, buscamos asistencia médica para determinar por qué no habíamos tenido éxito. Uno de los médicos con los que consulté me recetó un medicamento para tratar problemas de infertilidad. Lamentablemente, ahora sé que el medicamento contenía clomifeno. Acepto la responsabilidad por este error y he decidido no impugnar mi suspensión”.