Corey Kluber logró el sexto juego sin hit registrado esta campaña en las MLB y el segundo en dos noches, para que los New York Yankees s e impusieran el miércoles 2-0 a los Rangers de Texas . se detuvo por un momento, antes de realizar su primer pitcheo en la novena entrada.

El derecho de 35 años, dos veces galardonado con el Cy Young de la Liga Americana, expidió un boleto en el tercer inning a Charlie Culberson. De no haber sido por ello, habría conseguido el juego perfecto.

“Realmente no soy una persona que se pregunte mucho qué hubiera pasado si ocurre tal cosa. Evidentemente, me habría gustado no dar una base por bolas a un bateador en cuatro pitcheos seguidos”, dijo Kluber. “Pero en ese punto del juego, la pizarra estaba 0-0, de modo que, después de esa base por bolas, mi mente estaba en resolver el inning sin admitir carrera”.