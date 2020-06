Andrew Toles, jardinero de los Dodgers, detenido por invasión

De acuerdo con el Miami Herald , Toles se hallaba durmiendo detrás de un edificio de Federal Express en el aeropuerto y se negó a moverse. Los registros de la cárcel muestran que el pelotero parecía no tener hogar cuando fue arrestado el lunes por ese delito menor.

La fianza del jugador de Ligas Mayores se fijó en 500 dólares y los registros del sábado mostraron que Toles ya no es un recluso vigente en la cárcel del Condado Monroe, y está programado para la lectura de cargos el jueves 2 de julio.

Joe Jareck, portavoz de los Dodgers, dijo que "no podemos hacer comentarios" sobre a situación de Toles. El outfielder no se reportó al entrenamiento de primavera en 2019 debido a un asunto 'personal' y esa temporada no jugó.