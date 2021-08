Estados Unidos tiene una rutina en los Juegos Olímpicos: conseguir la medalla de oro en el basquetbol. Por cuarta cita consecutiva, no se le escapó ante una Francia que no fue capaz de repetir la hazaña de la primera jornada, pero no se dejó ir (82-87) y obtuvo la tercera plata olímpica de su historia en la Final de Tokyo 2020.