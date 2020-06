Thiem, Zverev, Dimitrov también dudan disputar el US Open

Dominic Thiem , Alexander Zverev y Grigor Dimitrov se unieron al sentir de Novak Djokovic y Rafael Nadal respecto a su participación en el US Open dadas las condiciones de la pandemia en Nueva York y el mundo.

"Sería grandioso si tenemos la oportunidad de jugar, pero bajo estas circunstancias no creo que muchos tenistas se sientan cómodos en ese ambiente. Sin embargo, eso no depende de los jugadores, la decisión la toman los organizadores del US Open".