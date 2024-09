“Me ha costado muchísimo, soy un muchachillo que salió de Chiapas de una familia pobre, de padres campesinos… mi mamá se convirtió en madre y padre para mí y a mí me tocó ver el claro ejemplo de una madre trabajadora que trabajo durísimo para sacarme adelante y fue mi primer ejemplo más grande que tuve, y eso fue lo que ha forjado mi carácter para poder decir que si se puede lograr tus sueños ”

“He trabajado muchísimo, he trabajado vendiendo dulces en las calles, en puestos de comida, en la construcción de albañil, porque yo sabía desde un principio que si quería cambiar mi vida no podía sentarme esperando en que alguien me ayudara a cambiar mi vida, si alguien quería cambiar mi vida tenía que hacerlo yo, y yo quería cambiar mi vida, la de mi madre e hijos y es por lo que estoy trabajando todos los días”