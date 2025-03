“Pasé de 209 kilogramos a 194 kilogramos en la mañana, tuve fiebre, náuseas, vómito, dolor de estómago, insoportable... el doctor me recomendó no pelear. Estoy enfadado, hacer ese peso, salir a pagar un montón de dinero, traer a todos mis amigos y familiares cercanos, y no poder luchar”, comentó Pyfer antes de despotricar contra México.

"Algunas personas dicen que no es por la comida, dicen que tengo síntomas por la altura. Me aclimaté, hice todo lo que tenía que hacer, a la mierda ese país, nunca más volveré a pelear ahí, es un hoyo de mierda, no regresaré, no me importa si ofendo a alguien", concluyó su mensaje en redes sociales.