Presidente de COI justifica el cambio de Fecha de Tokyo 2020

Organizar unos juegos olímpicos bajo las condiciones actuales no es cualquier reto, no hay un plan que puedan sacar de un cajón y simplemente seguirlo por la complejidad que representan los patrocinadores, las inversiones y los contratos.

“Este es un gran desafío y no tiene precedentes. No tenemos un plan. No tenemos expertos a los que referirnos” destacó, “ahora tenemos que trabajar y ya lo hacemos con las federaciones internacionales. Debemos tomar en consideración la calificación y lo que significa para los atletas”.