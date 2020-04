¿Por qué se permiten las peleas en el hockey sobre hielo?

Que los árbitros permitan las peleas no quiere decir que no existan penas ante estos métodos 'cavernarios' pero espectaculares y socorridos por los aficionados. Cualquier jugador que incurra en una pelea se irá a la congeladora (penalty box) por al menos cinco minutos. Esto no significa que los oficiales no ejerzan castigos adicionales, como minutos extra por otros motivos, o incluso hasta la expulsión si es necesario.

Muchos se preguntan el porqué este tipo de violencia es todavía permitida por la NHL, y otras ligas de hockey del mundo, y en entrevistas recientes con el comisionado Gary Bettman, da a entender que este tema no va a desaparecer, al menos en el futuro cercano.