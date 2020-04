Peleadora de MMA somete y entrega a acosador en Brasil

La peleadora de artes marciales mixtas, María 'Wonder Woman' Ribeiro , sometió a un hombre que le enseñó sus partes íntimas cuando ésta se dirigía al supermercado para comprar víveres durante la cuarentena en Brasil.

"Mi cuñada y yo nos alistábamos para ir a la tienda, cuando un hombre se bajó de su bicicleta y comenzó a enseñarnos sus partes íntimas. Le gritamos, pero no fue suficiente. Luego, salió corriendo y decidimos detenerlo. Lo alcancé y lo enfrenté hasta inmovilizarlo", narra Ribeiro.

Sin embargo, la 'Wonder Woman' encontró el hogar del degenerado y advirtió a los vecinos, quienes describieron al acosador como alguien "extraño".

"Me enoja mucho. Este es el mundo en el que vivimos y hay casos de violación todos los días. No habría podido dormir si no lo hubiera golpeado", comentó la peleadora de la empresa Brave FC.