Floyd Mayweather Jr.: “Alimentaré a los más pobres en esta pandemia”

Floyd Mayweather Jr. afirmó en un video que alimentará a las personas más necesitadas y a los más pobres durante esta pandemia. El hombre que consiguió un récord profesional de 50-0 también dijo qué ha hecho muchas acciones altruistas pero que no las hace públicas.

“Quiero ayudar a que este mundo sea un mejor lugar, el dinero que donaré será para alimentar a los más necesitados, la gente que en este momento no tiene nada por esta situación y seguiré dándoles, y simplemente no contaré de ello porque esto es algo que no tiene que ver con el dinero”, dijo Mayweather.