Muere Chabelo: La estrella de TV que pudo disputar unos Juegos Olímpicos

"Lloré mucho aquellos días, nunca me dijeron que había que ganarse el boleto y tener mucho dinero para los gastos. Aquel hombre me volvió a llamar antes del viaje y me dijo que si no había dinero no había juegos. Al competidor aquél que derroté a la buena, le dieron mi lugar. Todavía recuerdo que su apellido era Rosado", comentó en la citada charla.