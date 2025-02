"La esencia del deporte es no hacerle daño a tu cuerpo, es decir, no dar el ejemplo para la persona. A lo mejor el doping que se hacía Lance Armstrong, que era muy desarrollado, podía servir para enfermos, para otro tipo de enfermos, para ayudarles a tener otro tipo de energía, no lo sé, pero el atleta tenía que correr bajo una limpieza, bajo una equidad, no meterle sustancias a tu cuerpo, me parece una locura, una vergüenza lo que está propiciando el hijo del presidente de Estados Unidos".