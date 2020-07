Mike Tyson busca a Julio César Chávez para pelea de exhibición

"Me habló Mike Tyson para que vaya a pelear en su exhibición. Platiqué con él hace una semana, me dio mucho gusto saludarlo y todo. Me dijo «síguete preparando porque te voy a llamar cuando menos pienses… En dos o tres meses vamos a subirnos al ring otra vez…»".

"Soy muy amigo de Tyson; me tiene un gran aprecio, la verdad. Cuando estuvo en la cárcel, le compré un Rolls Royce y para su abogado le di cinco mil dólares. Él siempre está muy agradecido conmigo, no por eso, sino aparte que somos grandes amigos. Él fue a Culiacán a una pelea mía, peleamos en varias peleas juntos. Cada vez que me ve me abraza con mucha euforia, no como esos culer… que se han ido", recordó el legendario boxeador mexicano.